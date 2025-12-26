Самарская область вошла в топ-5 по уровню занятости участников СВО

В Самарской области, одной из первых стране, установлена квота рабочих мест для участников СВО. Для них зарезервированы 4500 рабочих мест, и половина от этого числа — уже заполнены. Работают специальные клубы при центрах занятости. Самарская область вошла в топ-5 регионов по уровню занятости участников СВО, он составляет 81% от числа вернувшихся в регион.