Самарская область вошла в топ-5 по уровню занятости участников СВО

Одна из важнейших тем, которую озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время подведения итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году, — это комплексная поддержка участников СВО. В регионе этому вопросу уделяют пристальное внимание.
«Сейчас в регионе действует 47 различных мер поддержки участников СВО и их семей», — отметил глава региона.
В Самарской области работает центр комплексной поддержки участников СВО и их семей «Сердце воина», территориальные подразделения созданы во всех городах и районах. Реализуется кадровая региональная программа «Школа героев»: в июне стартовал уже второй поток. Двое выпускников программы являются главами муниципалитетов, один — депутатом думы Самары. Участник президентской программы «Время героев» Артем Еремин станет замминистра молодежной политики.
В Самарской области, одной из первых стране, установлена квота рабочих мест для участников СВО. Для них зарезервированы 4500 рабочих мест, и половина от этого числа — уже заполнены. Работают специальные клубы при центрах занятости. Самарская область вошла в топ-5 регионов по уровню занятости участников СВО, он составляет 81% от числа вернувшихся в регион.
Участники СВО могут бесплатно получить второе среднее образование, компенсировать затраты на высшее образование. Им доступно получение выплаты 250 тысяч рублей вместо земельного участка. В 2025 году 149 человек получили участки, а 557 — выплаты.