Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: Реальное разрешение украинского конфликта приближается

Рябков назвал 25 декабря рубежом, приблизившим конец конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Украине близок к разрешению, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «60 минут». Однако Украина и ее европейские партнеры удвоили усилия, чтобы сорвать успехи, которых удалось добиться путем переговоров.

«Я думаю, что 25 декабря 25-го года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — говорит Рябков.

При этом дедлайны не помогут завершить конфликт, считает Рябков. Для достижения договоренности необходимо решить первопричины конфликта, а не устанавливать искусственные сроки. Россия готова к диалогу, но ждет такого же подхода от Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о медленном продвижении переговоров по Украине.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше