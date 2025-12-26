Рябков: Реальное разрешение украинского конфликта приближается

Конфликт на Украине близок к разрешению, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «60 минут». Однако Украина и ее европейские партнеры удвоили усилия, чтобы сорвать успехи, которых удалось добиться путем переговоров.
«Я думаю, что 25 декабря 25-го года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — говорит Рябков.
При этом дедлайны не помогут завершить конфликт, считает Рябков. Для достижения договоренности необходимо решить первопричины конфликта, а не устанавливать искусственные сроки. Россия готова к диалогу, но ждет такого же подхода от Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о медленном продвижении переговоров по Украине.