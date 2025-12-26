Подоляка: Гуляйполе будет освобожден в ближайшие дни

Минобороны РФ в ближайшие дни объявит об освобождении города Гуляйполе Запорожской области. Об этом заявил российский военный блогер Юрий Подоляка.
«С учетом сегодняшних кадров объективного контроля и информации с мест — завтра, максимум послезавтра наше Министерство обороны официально объявит город Гуляйполе освобожденным», — написал он в своем Telegram-канале.
Подоляка напомнил, что российские войска в последние недели добились значительных успехов на запорожском направлении. Он не исключил, что ВС РФ до конца года освободят поселок Терноватое, что будет констатировать полный прорыв последней хорошо подготовленной линии обороны ВСУ по реке Ганчур.
Освобождение Гуляйполя и Терноватого позволит российским войскам создать базы для дальнейшего продвижения в сторону города Запорожье.
Ранее сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российским подразделениям удалось взять под контроль более 80% территории Гуляйполя.