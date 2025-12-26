Подоляка: Гуляйполе будет освобожден в ближайшие дни

Подоляка напомнил, что российские войска в последние недели добились значительных успехов на запорожском направлении. Он не исключил, что ВС РФ до конца года освободят поселок Терноватое, что будет констатировать полный прорыв последней хорошо подготовленной линии обороны ВСУ по реке Ганчур.