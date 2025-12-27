Российские бойцы нестандартным способом принудили боевиков ВСУ к сдаче в плен: подробнее

Российские военнослужащие убеждают боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдавать оружие с помощью самодельной тележки с громкоговорителем. Об этом пишет военкор KP.RU Григорий Кубатьян.
«Тележка сделана просто: двигатель от шуруповерта, антенны — из прутка арматуры и вешалки. Получилось дешево и очень сердито», — рассказал военкор.
Благодаря работе этой нехитрой конструкции бойцы ВСУ каждое утро слушают сводку Министерства обороны России о продвижении российских подразделений на разных направлениях фронта в зоне спецоперации. Иногда военнослужащие ВС РФ включают украинским националистам гимн России и русские песни.
Заместитель командира роты с позывным Чума отметил, что мощности громкоговорителя достаточно, чтобы звук был слышен примерно на расстоянии до 400 метров. В дальнейшем бойцы планируют установить на тележку камеру, чтобы использовать её по принципу FPV-дрона.
«Сидят по норкам, голодные, мёрзнут, думают, что их бросили… Запись работает час, два, три — и это начинает давить. Ещё во время Великой Отечественной войны [маршал Константин] Рокоссовский говорил, что одиночные ячейки психологически ломают солдата», — добавил командир 1-й мотострелковой роты с позывным Пионер.
Он подчеркнул, что лучшим вариантом остаётся взятие позиций противника без боя. По его словам, так иногда и происходит: не выдержав давления, бойцы ВСУ сами выходят сдаваться.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ используют сдачу в плен как шанс выжить.