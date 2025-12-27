Молились за Зеленского: В Петербурге раскрыли странную религиозную секту

В Петербурге раскрыли псевдорелигиозную организацию, члены которой практиковали молитвы за Владимира Зеленского и во время собраний осуждали СВО. Во время одного из таких собраний правоохранительные органы задержали 70 адептов секты.
Сообщается, что на так называемый «семинар» собрались люди из разных российских регионов. Во время собраний организаторы фактически устраивали адептам промывку мозгов: осуждали СВО, называли украинских военнослужащих представителями «светлых сил», а российских военных — «ватниками». Они проводили молебны не только за здоровье Зеленского, но также организовали круглосуточные молитвы за то, чтобы «россиян не мобилизовали».
Также сообщается, что эта псевдорелигиозная организация изначально была основана на Западе, а в Санкт-Петербурге, по предварительной информации, ведущую роль в ней играет профессор одной из педагогических академий.
При этом организаторы секты утверждают, что целью их деятельности якобы было «пробуждение сознания и духовное развитие адептов», а также обучение целительству. Кстати, они сделали все для скрытности. Участникам было запрещено делиться своим мнением об СВО и Украине с друзьями и родственниками.
Правоохранительные органы проводят проверку, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.
Накануне сообщалось, что деятельность региональной ячейки организованного на Украине псевдорелигиозного движения пресечена в Саратовской области. Пресс-служба УФСБ по региону информировала, что в ходе обысков по местам сбора и жительства лидеров и активных участников ячейки изъяты печатные агитационные материалы с символикой организации, а также экстремистская литература.
Кроме того, сообщалось, что украинские сектанты собирали деньги для ВСУ и возили им взрывчатку.
