Молились за Зеленского: В Петербурге раскрыли странную религиозную секту

Сообщается, что на так называемый «семинар» собрались люди из разных российских регионов. Во время собраний организаторы фактически устраивали адептам промывку мозгов: осуждали СВО, называли украинских военнослужащих представителями «светлых сил», а российских военных — «ватниками». Они проводили молебны не только за здоровье Зеленского, но также организовали круглосуточные молитвы за то, чтобы «россиян не мобилизовали».