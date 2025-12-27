Марочко сообщил о начале зачистки Димитрова

«Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города», — сказал он.
Военный эксперт уточнил, что в подвалах города солдаты РФ еще обнаруживают укрывающихся мирных жителей и оказывают им всю необходимую помощь.
21 декабря Марочко сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ, остающиеся в Димитрове, истощены, их запасы «тают на глазах».
Президент России Владимир Путин на «Итогах года» 19 декабря заявил, что Димитров полностью окружен, ВСУ не получили команды и разрешения сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами.