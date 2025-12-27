Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко сообщил о начале зачистки Димитрова

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военные разрезали остающуюся в Димитрове (украинское название — Мирноград) ДНР группировку ВСУ и начали зачистку территорий. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города», — сказал он.

Военный эксперт уточнил, что в подвалах города солдаты РФ еще обнаруживают укрывающихся мирных жителей и оказывают им всю необходимую помощь.

21 декабря Марочко сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ, остающиеся в Димитрове, истощены, их запасы «тают на глазах».

Президент России Владимир Путин на «Итогах года» 19 декабря заявил, что Димитров полностью окружен, ВСУ не получили команды и разрешения сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами.