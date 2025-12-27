В Киеве прогремели взрывы в ночь на 27 декабря

Несколько серий взрывов раздались в Киеве в ночь на субботу, 27 декабря. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
Первое сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале издания в 2.30. В это время в украинской столице действовал режим воздушной тревоги.
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил звуки взрывов срабатыванием системы ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях.
«В Киеве снова слышны взрывы», — такое сообщение опубликовал канал «Общественного» некоторое время спустя.
Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло в Одессе на юге Украины утром 23 декабря.
Вечером во вторник, 16 декабря, несколько взрывов прозвучали в Киеве, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Также сообщалось, что в ночь на 23 декабря в Харькове прогремел взрыв. В это время в Харьковской области действовал режим воздушной опасности.