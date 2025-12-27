Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели взрывы в ночь на 27 декабря

В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Несколько серий взрывов раздались в Киеве в ночь на субботу, 27 декабря. Об этом информирует украинское издание «Общественное».

Первое сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале издания в 2.30. В это время в украинской столице действовал режим воздушной тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил звуки взрывов срабатыванием системы ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях.

«В Киеве снова слышны взрывы», — такое сообщение опубликовал канал «Общественного» некоторое время спустя.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло в Одессе на юге Украины утром 23 декабря.

Вечером во вторник, 16 декабря, несколько взрывов прозвучали в Киеве, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Также сообщалось, что в ночь на 23 декабря в Харькове прогремел взрыв. В это время в Харьковской области действовал режим воздушной опасности.