РИАН: добровольцы ВС России готовят «рой дронов» для ударов по ВСУ

Специалисты добровольческого корпуса ВС РФ работают над созданием «роя дронов», который будет задействован на передовой. Об этом РИА Новости сообщил командир технико-эксплуатационной части разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского с позывным «Булус».
По его словам, подразделение получает разные типы беспилотников и ежедневно дорабатывает их, чтобы устройства могли обходить средства радиоэлектронной борьбы противника. Инженеры анализируют перехваченные сигналы и быстро корректируют настройки оборудования.
«Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Беспилотники полетят роем и в большом количестве», — рассказал «Булус».
Ранее в России создали спецотряд БПЛА с пунктом управления в сотнях километров от передовой. Для работы специалистам передали беспилотники «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».