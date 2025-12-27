Ричмонд
ВС РФ уничтожили пехоту и позиции ВСУ в районе Гришина в ДНР

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили живую силу и позиции противника во время продолжающейся зачистки села Гришино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем группировки “Центр” с применением FPV-дронов коптерного и самолетного типа уничтожили выявленные вражеские цели в зданиях и сооружениях, а также в оборудованных блиндажах в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы БПЛА группировки в круглосуточном режиме выявляют и ликвидируют пехоту ВСУ в лесопосадках и укреплениях, срывая попытки ротации на линии боевого соприкосновения.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продолжают зачистку Гришина.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше