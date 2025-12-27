Бойцы «Востока» освободили Косовцево в Запорожской области за два дня

По его словам, продвижение осложнялось открытой местностью вокруг села, однако подразделения сумели заранее сосредоточить силы в ближайших лесополосах, оставаясь незамеченными для противника.
«Мы переждали несколько дней, скрытно находясь в лесополосках (лесопосадках — ред.), чтобы противник нас не обнаружил. Когда все силы были собраны, доложили командованию и начали выдвижение», — рассказал военнослужащий.
Он отметил, что решающим стал эффект неожиданности: противник не ожидал присутствия значительного числа российских бойцов в непосредственной близости от населённого пункта.
«Противник даже не предполагал, что мы в таком количестве будем находиться у него буквально под носом. После этого начали активные действия по его вытеснению», — добавил «Булашов».
По его словам, бои за Косовцево продолжались около двух суток, по итогам которых населённый пункт был полностью взят под контроль.
«За это время мы одержали победу. Противник просто не ожидал такого развития событий», — заключил заместитель командира роты.
Минобороны РФ 26 декабря сообщило, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области.