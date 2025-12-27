ТАСС: из ВСУ за 2025 год дезертировали более 200 тыс. человек

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, «поступая» в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.