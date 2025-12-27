Напомним, что 26 декабря Минобороны России объявило об освобождении населённого пункта Косовцево силами группировки «Восток». За семь дней российские военные очистили девять населённых пунктов от украинских националистов, сбили семь британских ракет и 1350 ударных дронов самолетного типа, а также уничтожили более 9910 украинских боевиков и иностранных наёмников.