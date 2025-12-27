Российские военнослужащие во время боевых действий в Косовцево Запорожской области обнаружили заминированные украинскими военными телефоны. Об этом сообщил командир взвода группировки войск Восток с позывным Самурай в интервью РИА Новости.
«Телефоны в таких случаях трогать нельзя: обходим их, передаем информацию назад и проходим мимо», — пояснил Самурай.
Напомним, что 26 декабря Минобороны России объявило об освобождении населённого пункта Косовцево силами группировки «Восток». За семь дней российские военные очистили девять населённых пунктов от украинских националистов, сбили семь британских ракет и 1350 ударных дронов самолетного типа, а также уничтожили более 9910 украинских боевиков и иностранных наёмников.