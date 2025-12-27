Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 27 декабря перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Все сбитые аппараты, по данным военного ведомства, относились к самолётному типу. Четыре из них были ликвидированы в небе над Краснодарским краем. Ещё три беспилотника сбили над территорией соседней Республики Адыгея.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркивал, что эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среднем составляет 97%.
Тем временем военнослужащий российской группировки «Юг» с позывным Волк сообщил, что под Константиновкой украинские беспилотники атаковали укрытия мирных жителей. Российские солдаты помогали пострадавшим.