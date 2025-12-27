Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Кубанью и Адыгеей сбили семь БПЛА

Над российскими регионами в ночь на 27 декабря сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

По данным Министерства обороны, над Краснодарским краем силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Еще три вражеских БПЛА ликвидировали над Республикой Адыгея.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше