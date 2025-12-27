Украинские СМИ сообщили о ликвидации главаря РДК* Капустина**

Вместе с Капустиным** во вторжении в российский регион участвовал актер, известный по сериалу «Глухарь», Кирилл Канахин**. Он покинул Россию и вступил в РДК* в 2022 году, а с января по март 2023-го участвовал в боях против российских войск в Херсонской области. Ему также дали пожизненный срок.