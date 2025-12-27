Ликвидирован основатель «Русского добровольческого корпуса»* Капустин**

Напомним, «Русский добровольческий корпус»* признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации в 2022 году. Незадолго до этого сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) задержала в Москве семерых сторонников этого формирования. Они собирались создать преступную группу для организации и проведения насильственных акций.