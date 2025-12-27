Ликвидирован основатель «Русского добровольческого корпуса»* Капустин**

Основатель запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус»* Денис Капустин был уничтожен на запорожском направлении. Об этом сообщило само формирование.
Как уточняется в сообщении формирования, все произошло в ночь на субботу, 27 декабря. По предварительным данным, Капустин умер во время атаки FPV-дрона.
Напомним, «Русский добровольческий корпус»* признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации в 2022 году. Незадолго до этого сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) задержала в Москве семерых сторонников этого формирования. Они собирались создать преступную группу для организации и проведения насильственных акций.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Включён в перечень экстремистов и террористов.