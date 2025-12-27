При освобождении населённого пункта Косовцево в Запорожской области бойцы группировки «Восток» провели зачистку одного из жилых домов, в ходе которой была ликвидирована группа военнослужащих ВСУ. Один из украинских боевиков, как выяснилось, в решающий момент совершил роковую ошибку.
Командир взвода с позывным «Тайфун» в беседе с РИА Новости описал этот эпизод. По его словам, когда российские военные подошли к зданию, им навстречу вышел противник — без бронежилета и в тёмных очках. Украинский солдат, как предполагает «Тайфун», принял их за своих сослуживцев. Российские бойцы немедленно открыли огонь.
В доме, как выяснилось, находились ещё двое военных ВСУ. Не входя сразу внутрь, группа «Тайфуна» забросала помещения гранатами и только после этого приступила к окончательной зачистке.
Напомним, российская армия продолжает успешно выполнять задачи, поставленные перед ней в рамках проведения специальной военной операции. Населенный пункт Косовцево был освобожден 26 декабря.