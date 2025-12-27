Группировка «Центр» нанесла поражение бригаде «Азов»

«Подразделениями группировки войск “Центр” нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения “Азов” в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.