ВСУ за сутки потеряли около 1210 солдат в зоне СВО

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 солдат, от действий группировки «Запад» — до 200, подразделения группировки войск «Южная» уничтожили до 115, «Центр» — более 440, на направлении «Восток» — свыше 220 и «Днепр» — до 55 военнослужащих.