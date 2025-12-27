Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли около 1210 солдат в зоне СВО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1210 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 солдат, от действий группировки «Запад» — до 200, подразделения группировки войск «Южная» уничтожили до 115, «Центр» — более 440, на направлении «Восток» — свыше 220 и «Днепр» — до 55 военнослужащих.