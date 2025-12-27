Ричмонд
ВС России нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение украинским формированиям в районах Подолов, Купянска-Узлового, Болдыревки в Харьковской области и Яровой в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.