ВС России нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.