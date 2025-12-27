ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Купянск

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Противник потерял до 60 боевиков», — говорится в сводке российского ведомства.