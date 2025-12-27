Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» по энергообъектам Украины

Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве произошли взрывы, работала ПВО, сообщал мэр Виталий Кличко. Он рассказал о пострадавших и других последствиях: почти треть столицы осталась без теплоснабжения, в части районов левого берега отключили электричество. Городская администрация сообщила о пожарах и смоге.