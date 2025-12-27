Ричмонд
Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Брянской области за два часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать седьмого декабря с 13.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

