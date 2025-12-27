Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых вблизи Москвы БПЛА возросло до шести

Российские силы ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала в Московской области уничтожены шесть дронов ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

На месте падения обломков, по словам мэра, работают экстренные службы. Информации о пострадавших или разрушениях на земле он не привел.

Около 17:08 мск аэропорт Шереметьево частично ограничил работу. Полностью закрыты аэропорты Ярославля и Внуково.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше