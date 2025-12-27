Число сбитых вблизи Москвы БПЛА возросло до шести

На месте падения обломков, по словам мэра, работают экстренные службы. Информации о пострадавших или разрушениях на земле он не привел.
Около 17:08 мск аэропорт Шереметьево частично ограничил работу. Полностью закрыты аэропорты Ярославля и Внуково.
