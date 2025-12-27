В Волгограде у Мамаева кургана построят памятник участникам спецоперации

В Волгоградской области создадут новый памятник и музейный комплекс. Его посвятят защитникам Отечества — участникам специальной военной операции. Этот вопрос обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Мемориал планируют установить у подножия Мамаева кургана. По замыслу, он станет символом преемственности поколений — от победителей в Великой Отечественной войне до их потомков. Сейчас на этом месте уже установили закладной камень.
Жители региона активно участвовали в разработке проекта. Творческие люди всех возрастов присылали свои эскизы и предложения. На основе этих идей оргкомитет сформировал общую концепцию будущего мемориала.
Теперь ее направили на оценку нашим землякам, которые находятся на передовой. Бойцы смогут высказать свои предложения и дать оценку разработанной концепции. В обсуждении проекта также приняли участие глава Волгограда Владимир Марченко и председатель областной Думы Александр Блошкин.