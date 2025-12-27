Российские силы ПВО за три часа сбили 111 беспилотников

73 БПЛА сбиты в небе над Брянской областью, 20 — над Калужской, восемь — над Московской, пять — Тульской, три — над Орловской и два — над Смоленской областью.
С 13:00 до 15:00 мск, по данным Минобороны, 36 беспилотников уничтожены над Брянской областью. В течение прошедшей ночи силам ПВО удалось сбить семь дронов: четыре — над Краснодарским краем, три — над Республикой Адыгея.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше