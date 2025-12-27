За три часа на подлете к Москве сбили 26 беспилотников

Первое сообщение о трех сбитых БПЛА Собянин опубликовал сегодня в 16:53 мск. О последних трех уничтоженных дронах он сообщил в 19:14, в 19:16 и 19:20 мск. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях на земле мэр Москвы не привел.
Сейчас в Москве не работает аэропорт Внуково. Об ограничениях в авиагавани стало известно в 17:14 мск. Аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме — он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.