За три часа на подлете к Москве сбили 26 беспилотников

Первое сообщение о трех сбитых БПЛА Собянин опубликовал сегодня в 16:53 мск. О последних трех уничтоженных дронах он сообщил в 19:14, в 19:16 и 19:20 мск. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях на земле мэр Москвы не привел.