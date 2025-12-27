Путину доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя

Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Гуляйполе — это город в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева.
Димитров (украинское название — Мирноград) — город на западе Донбасса, в Покровском районе. Считается восточным пригородом Покровска (Красноармейска). Находится в 50 км от Донецка. Герасимов доложил Путину о взятии Красноармейска 1 декабря.
Путин назвал занятие Димитрова серьезным шагом к полному контролю над ДНР.
«Что касается Димитрова — это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев заявил, что Гуляйполе было взято за 20 дней.
«Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубоко эшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ», — сообщил он.
Также президенту было доложено о взятии Родинского и Артемовки в ДНР и Степногорска в Запорожской области. По словам Путина, наступление в Запорожской области идет «на плечах противника».
Во время прямой линии 19 декабря Путин сообщил, что российские силы установили контроль над 50% Димитрова, город, по его словам, был полностью окружен.
