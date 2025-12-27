Ричмонд
ВС России наступают на всех направлениях, заявил Герасимов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ВС РФ ведут наступление на всех направлениях, ВСУ продолжают безуспешно пытаться его остановить, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение», — сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше