ВС России наступают на всех направлениях, заявил Герасимов

«Войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение», — сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.
