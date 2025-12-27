Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные заняли Родинское и Степногорск в ДНР и Запорожье

Российские военные заняли Родинское и Артемовку в ДНР, а также Степногорск в Запорожской области. Об этом президенту Владимиру Путину доложили командующий группировкой «Центр» и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск и заслушал доклад Герасимова. Президенту также доложили о взятии Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР.

Материал дополняется

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше