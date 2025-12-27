Ричмонд
Российские войска освободили населенный пункт Родинское в ДНР

Российские войска продолжают наступать на всех направлениях в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска взяли под контроль поселок Родинское в Донецкой Народной Республике. Об этом доложил командующий группировкой «Центр».

Также начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские силы освободили населенный пункт Степногорск в Запорожской области. Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» продолжают наступление на этом направлении. Они уже завершают разгром остатков вражеских формирований в районах Приморского и Лукьяновского.

В целом российская армия продвигается вперед на всех участках зоны специальной военной операции. Валерий Герасимов отметил, что объединенная группировка войск активно наступает повсюду.

