Глава Генштаба Герасимов: ВС РФ освободили Степногорск

Вооруженные силы (ВС) России освободили Степногорск, что находится в Запорожской области. Об этом в субботу, 27 декабря, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По словам представителя ведомства, взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено. Российские военнослужащие успешно выполняют поставленные перед ними задачи.
Как KP.RU писал ранее, в боях за Гуляйполе уничтожено свыше батальона живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны России.
