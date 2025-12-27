Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Генштаба Герасимов: ВС РФ освободили Степногорск

Взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено, заявил военнослужащий.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России освободили Степногорск, что находится в Запорожской области. Об этом в субботу, 27 декабря, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам представителя ведомства, взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено. Российские военнослужащие успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

Как KP.RU писал ранее, в боях за Гуляйполе уничтожено свыше батальона живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше