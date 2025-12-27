Ричмонд
Минобороны рассказало подробности освобождения Гуляйполя

Российские войска установили контроль над гуляйпольским оборонительным районом ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские вооруженные силы установили контроль над гуляйпольским оборонительным районом украинской армии. В ходе операции взяты значительные территории, а бойцы продолжают зачистку города от оставшихся вражеских групп. Информация об этом поступила от Министерства обороны РФ.

В боях за этот район уничтожено более батальона личного состава противника. Освобождение Гуляйполя позволило занять оборонительный участок площадью свыше 76 квадратных километров.

Командующий группировкой войск «Восток» доложил, что российские подразделения зачищают город от остатков сил ВСУ. Наступление идет активно, без больших пауз.

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил об освобождении населенного пункта Степногорск в Запорожской области. Штурмовые отряды группировки «Днепр» развивают успех на этом направлении.

Они уже завершают разгром оставшихся вражеских групп в районах Приморского и Лукьяновского. Бои там идут интенсивно, но российские войска уверенно продвигаются вперед.

