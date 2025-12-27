Взятие под контроль оккупированных территорий, а именно Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, российскими бойцами будет продолжено. Об этом в субботу, 27 декабря, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Товарищ Верховный Главнокомандующий! Выполнение задач по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей соединениями и воинскими частями объединенной группировки будет продолжено», — сказал военный в беседе с президентом России Владимиром Путиным.
Как KP.RU писал ранее, Валерий Герасимов доложил российскому лидеру об освобождении Димитрова (укр. версия — Мирноград) силами группировки войск «Центр». Для фронта Димитров — это пересадочная станция Красноармейска (Покровска), через которую держался город и весь его пояс его агломерации.