Президент России Владимир Путин заявил, что взятие под контроль города Димитрова в Донецкой Народной Республике приближает полное освобождение всей ДНР.
Президент особо поблагодарил российских военных за успешную операцию по установлению контроля над Гуляйполем в Запорожской области.
Российские войска полностью взяли гуляйпольский укрепрайон, который раньше занимали силы Украины. В ходе боев наши бойцы захватили большие площади и сейчас проводят очистку города от остатков вражеских отрядов.
По данным военных, в сражениях за этот район уничтожено свыше батальона солдат противника. Благодаря этой победе российские силы заняли оборонительные позиции на территории более 76 квадратных километров.