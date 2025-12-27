Владимир Путин заявил, что взятие Гуляйполя — второго по величине города в Запорожской области — дает российским войскам хорошие шансы для дальнейшего наступления. Президент особо отметил эту операцию как важный успех.
Владимир Путин также сообщил, что установление контроля над Димитровом в Донецкой Народной Республике помогает приблизить полное освобождение всей ДНР. Он выразил благодарность военнослужащим за успешные действия по взятию Гуляйполя.
Российские войска полностью овладели укрепленным районом в Гуляйполе, который ранее удерживали украинские силы. Наши солдаты заняли значительные территории и сейчас зачищают город от оставшихся групп противника.
По сведениям военных, в боях за этот район было уничтожено больше батальона вражеских солдат. В результате победы российские силы закрепились на оборонительных рубежах площадью свыше 76 квадратных километров.