Вооруженные силы РФ освободили Артемовку в ДНР

Российские военные освободили один из важнейших населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Артемовка, что расположен в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 27 декабря, заявил командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.

«Важный населенный пункт, который является одним из ключевых для дальнейшего наступления в северном направлении, для того, чтобы охватывать стратегический рубеж обороны противника, который проходит по Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску», — подчеркнул военнослужащий.

Как KP.RU писал ранее, начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова (Мирноград) силами группировки войск «Центр». Для фронта Димитров — это пересадочная станция Красноармейска (Покровска), через которую держался город и весь его пояс его агломерации.

