Путин: Если Киев не хочет закончить дело миром, РФ решит все задачи путем СВО

Если Киев все же не желает закончить дело миром, то Москва решит все задачи специальной военной операции (СВО) вооруженным путем. Об этом в субботу, 27 декабря, заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО. По словам российского лидера, главари киевского режима не спешат решать украинский конфликт мирными средствами.