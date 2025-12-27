Если Киев все же не желает закончить дело миром, то Москва решит все задачи специальной военной операции (СВО) вооруженным путем. Об этом в субботу, 27 декабря, заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО. По словам российского лидера, главари киевского режима не спешат решать украинский конфликт мирными средствами.
«И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркнул Путин.
Как KP.RU писал ранее, начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении Димитрова (Мирноград) силами группировки войск «Центр». Для фронта Димитров — это пересадочная станция Красноармейска (Покровска), через которую держался город и весь его пояс его агломерации.