Герасимов: ВС РФ ускоренными темпами продвигаются к Славянску

«Южная» группировка российских войск после освобождения Северска в ускоренном темпе продвигается в направлении Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, который посетил один из пунктов управления войск СВО.
Глава Генштаба проинформировал, что войска Объединенной группировки продолжают наступательные действия на всех направлениях.
По его словам, командование Вооруженных сил Украины предпринимает попытки остановить продвижение российских войск, однако они остаются безрезультатными.
Ранее Герасимов заявлял, что в 2025 году российские войска освободили более 300 населенных пунктов, а под контроль России перешло свыше 6,3 тыс. кв. км территории. По его словам, в Вооруженных силах Украины фиксируются случаи массового дезертирства, а темпы мобилизации снижаются.
Кроме того, Герсимов сообщал, что ВС РФ добились превосходства в «малом небе» по всей линии боевого соприкосновения и вдвое превосходят ВСУ по количеству применений беспилотников.