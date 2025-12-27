ВСУ в панике бежали из Димитрова, лишь бы не попасть в плен к российским войскам. Украинские солдаты бросали позиции и уходили из города Димитров в Донецкой Народной Республике, отказываясь сдаваться. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.