ВСУ в панике бежали из Димитрова, лишь бы не попасть в плен к российским войскам. Украинские солдаты бросали позиции и уходили из города Димитров в Донецкой Народной Республике, отказываясь сдаваться. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Штурмовые группы 5-й гвардейской мотострелковой бригады вместе с операторами беспилотников выбивали противника из домов и построек. Украинские бойцы прятались там и пытались создать огневые точки, но без успеха.
Разрозненные отряды ВСУ пытались спастись бегством с поля боя. Они не хотели попадать в плен, поэтому их добивали артиллерией и ударными FPV-дронами.
Президент России Владимир Путин отметил, что контроль над Димитровым помогает полностью освободить всю Донецкую Народную Республику. Это важный шаг вперед.