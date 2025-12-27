Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны России рассказало, почему ВСУ пытались бежать из Димитрова

Минобороны РФ: ВСУ спасались бегством из Димитрова, чтобы не сдаваться в плен.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ в панике бежали из Димитрова, лишь бы не попасть в плен к российским войскам. Украинские солдаты бросали позиции и уходили из города Димитров в Донецкой Народной Республике, отказываясь сдаваться. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Штурмовые группы 5-й гвардейской мотострелковой бригады вместе с операторами беспилотников выбивали противника из домов и построек. Украинские бойцы прятались там и пытались создать огневые точки, но без успеха.

Разрозненные отряды ВСУ пытались спастись бегством с поля боя. Они не хотели попадать в плен, поэтому их добивали артиллерией и ударными FPV-дронами.

Президент России Владимир Путин отметил, что контроль над Димитровым помогает полностью освободить всю Донецкую Народную Республику. Это важный шаг вперед.