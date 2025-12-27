Минобороны: Силы ПВО сбили за два часа над регионами РФ 83 беспилотника

Вечером в субботу, 27 декабря, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за два часа 83 украинских БПЛА. Об этом сообщают представители Министерства обороны России в социальных сетях.
«С 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в посте.
Больше всего вражеских дронов сбито над Брянской областью — 48; над Москвой и регионом — 23, над Калужской областью — девять; над Курской, Рязанской и Смоленской областями — под одному.
Как KP.RU писал ранее, начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении Димитрова силами военных группировки «Центр». Для фронта Димитров — это пересадочная станция Красноармейска. Через него держался город и весь его пояс его агломерации.