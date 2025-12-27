Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО сбили за два часа над регионами РФ 83 беспилотника

Больше всего вражеских дронов сбито над Брянской областью, Москвой и регионом.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в субботу, 27 декабря, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за два часа 83 украинских БПЛА. Об этом сообщают представители Министерства обороны России в социальных сетях.

«С 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в посте.

Больше всего вражеских дронов сбито над Брянской областью — 48; над Москвой и регионом — 23, над Калужской областью — девять; над Курской, Рязанской и Смоленской областями — под одному.

Как KP.RU писал ранее, начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении Димитрова силами военных группировки «Центр». Для фронта Димитров — это пересадочная станция Красноармейска. Через него держался город и весь его пояс его агломерации.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше