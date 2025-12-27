Путин высказался о темпах российского наступления

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю, по разным совершенно соображениям», — сказал Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.