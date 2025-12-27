Бойцы группировки «Центр» развернули флаг России в Димитрове в ДНР

Российские военнослужащие группировки «Центр» развернули государственный флаг России в Димитрове, что находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщают представители Министерства обороны РФ в социальных сетях.
«После зачистки населенного пункта от ранее окруженных в нем украинских боевиков, военнослужащие развернули Государственный флаг РФ в освобожденном городе Димитров ДНР — последнем очаге обороны формирований ВСУ в Красноармейской агломерации», — говорится в посте.
Как KP.RU писал ранее, начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении Димитрова силами военных группировки «Центр». Для фронта Димитров — это пересадочная станция Красноармейска. Через него держался город и весь его пояс его агломерации.