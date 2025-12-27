Ричмонд
«Эпохальный кадр!»: в освобожденном Димитрове заметили российского Деда Мороза с флагом

В освобожденном Димитрове Дед Мороз поднял русский флаг.

Источник: Комсомольская правда

В городе Димитров (украинское название Мирноград), запрещенный на Украине Дед Мороз поднял российский флаг. Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

На кадрах заметно, как мужчина в красном костюме российского символа Нового года — Деда Мороза — держит в руках российский триколор.

«Эпохальный кадр!» — написал военкор в Telegram-канале.

Димитров был освобожден 27 декабря 2025 года силами ВС РФ.

Позднее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Димитрова и Гуляйполя.

Как отметил Герасимов, штурмовые отряды бригады при поддержке беспилотников завершили операцию по зачистке района, выбив противника из всех сооружений. Противник, использовавший эти здания для укрытия, пытался, но не смог создать в них стабильную систему обороны.

