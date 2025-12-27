В городе Димитров (украинское название Мирноград), запрещенный на Украине Дед Мороз поднял российский флаг. Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.
На кадрах заметно, как мужчина в красном костюме российского символа Нового года — Деда Мороза — держит в руках российский триколор.
«Эпохальный кадр!» — написал военкор в Telegram-канале.
Димитров был освобожден 27 декабря 2025 года силами ВС РФ.
Позднее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Димитрова и Гуляйполя.
Как отметил Герасимов, штурмовые отряды бригады при поддержке беспилотников завершили операцию по зачистке района, выбив противника из всех сооружений. Противник, использовавший эти здания для укрытия, пытался, но не смог создать в них стабильную систему обороны.