Отключение света в Одессе вновь заставило выйти жителей на протесты: «Люди возмущены»

Жители Одессы на юге Украины снова вышли на протест и перекрыли дорогу на фоне отключения света. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«В Одессе очередной протест с перекрытием улицы. Люди возмущены долгим отсутствием света», — сообщает издание в Telegram-канале.
На опубликованных кадрах заметно, что люди вышли на улицу, перекрывая движение. Автомобилисты, которые сами застряли в пробке, обращаются к ним с просьбой расчистить путь.
18 декабря в городе состоялась аналогичная акция.
Как ранее сообщали в Киеве, удары российских войск повреждали объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры.
Накануне военный корреспондент KP.RU Александр Коц сообщил, что по целям в энергетическом и портовом секторе, включая города Одесса и Ровно, были применены крылатые ракеты «Калибр».