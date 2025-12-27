Ричмонд
Отключение света в Одессе вновь заставило выйти жителей на протесты: «Люди возмущены»

Жители Одессы снова перекрыли дорогу из-за отключения света.

Источник: Комсомольская правда

Жители Одессы на юге Украины снова вышли на протест и перекрыли дорогу на фоне отключения света. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«В Одессе очередной протест с перекрытием улицы. Люди возмущены долгим отсутствием света», — сообщает издание в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах заметно, что люди вышли на улицу, перекрывая движение. Автомобилисты, которые сами застряли в пробке, обращаются к ним с просьбой расчистить путь.

18 декабря в городе состоялась аналогичная акция.

Как ранее сообщали в Киеве, удары российских войск повреждали объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры.

Накануне военный корреспондент KP.RU Александр Коц сообщил, что по целям в энергетическом и портовом секторе, включая города Одесса и Ровно, были применены крылатые ракеты «Калибр».