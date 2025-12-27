Ричмонд
МО: над регионами РФ и Азовским морем ПВО сбили 43 дрона ВСУ

За три часа силами ПВО РФ ликвидированы 43 украинских БПЛА над регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

По данным Минобороны РФ, за три часа российскими средствами ПВО было уничтожено 43 украинских беспилотника над территориями России и акваторией Азовского моря.

Наибольшее число дронов сбито над территоией Ростовской области — 15 единиц. «С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написало ведомство в Telegram-канале.

По 6 БПЛА — над Волгоградской и Курской, по 4 — над Крымом и Липецкой областью, 3 — над Белгородской, по одному — над Владимирской, Калужской областями и Московским регионом, и 2 — над Азовским морем. Минобороны регулярно сообщает о ликвидации украинских БПЛА, которые пытаются атаковать российские регионы. По сообщениям военного ведомства, за целый день 27 декабря силами ПВО РФ была отражена атака украинских беспилотников на регионы РФ в числе 78 беспилотников ВСУ.

