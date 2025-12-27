Ричмонд
Губернатор Анохин: над Смоленской областью унижтожено два беспилотника ВСУ

Над Смоленской областью ликвидировали два дрона ВСУ 27 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы вечером 27 декабря перехватили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать регион.

«В результате разрушения при падении одного из беспилотных летательных аппаратов и разлета его частей незначительно было повреждено металлическое ограждение частного домовладения», — написал глава региона в Telegram-канале.

По уточнениям губернатора, никто не пострадал.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 19 сбитых на подлете к Москве БПЛА, дроны были ликвидированы силами ПВО Минобороны РФ.

