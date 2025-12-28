Российские войска застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ

Следя за перемещениями противника до самой ночи, Владислав выяснил его дальнейшие планы и главное — направление предполагаемого удара. После этого он отдал команду группе на отход. Вернувшись в пункт временной дислокации, Болотов доложил командованию полученные сведения, после чего по противнику был нанесён превентивный удар.