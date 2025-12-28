Старший сержант Вооружённых сил России Владислав Болотов во время спецоперации целый день наблюдал за крупной группой украинских военнослужащих, чтобы определить их планы, подготовить удар и застать противника врасплох. Об этом сообщили в Минобороны.
Продвигаясь скрытно через лесополосу, Болотов услышал разговоры. Подойдя ближе, группа обнаружила значительное скопление личного состава противника и тяжёлое вооружение. Старший сержант решил остаться на месте и продолжить наблюдение за действиями противника.
Следя за перемещениями противника до самой ночи, Владислав выяснил его дальнейшие планы и главное — направление предполагаемого удара. После этого он отдал команду группе на отход. Вернувшись в пункт временной дислокации, Болотов доложил командованию полученные сведения, после чего по противнику был нанесён превентивный удар.
«Благодаря смелым и профессиональным действиям старшего сержанта Владислава Болотова российским подразделениям удалось застать противника врасплох и уничтожить его, не позволив ему первому атаковать позиции российских войск», — отметили в Минобороны.
Накануне российские военные группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Артемовка, который расположен в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 декабря сообщил командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.