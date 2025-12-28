Марочко: Киев теряет элитные подразделения в боях у Купянска

Командование Вооружённых сил Украины перебрасывает к Купянску в Харьковской области дополнительные силы, включая элитные подразделения нацгвардии и Главное управление разведки Минобороны Украины, не считаясь с потерями. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По поступающей информации, Киев бросает в Купянск все возможные резервы, в том числе элитные подразделения национальной гвардии и ГУР Украины. И это как раз говорит об отчаянных попытках военно-политического руководства Украины вернуть контроль над городом, не считаясь с потерями даже в элитных подразделениях», — сказал он.
Эксперт добавил, что, несмотря на периодическое давление украинских боевиков, российские войска отражают все атаки, а «украинское командование продолжает перебрасывать в Купянск все оставшиеся резервы».
Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин на итоговой пресс конференции «Итоги года» сообщил, что под Купянском в окружении остаются около 3,5 тысячи украинских военнослужащих. Он также заявил, что город полностью контролируется российской армией.