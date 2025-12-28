Ричмонд
Путин оценил продвижение ВС РФ на передовой: «есть чем порадовать граждан»

Путин: российским командирам есть чем порадовать россиян.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что действия российских военных в зоне СВО приносят конкретные результаты, это хорошая новость для граждан. Об этом он сообщил, находясь на командном пункте объединенной группировки войск.

Путин дал положительную оценку скорости продвижения российских войск на передовой.

«Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан», — сказал российский глава.

Президент также выступил с предложением рассмотреть перспективные задачи для российских Вооруженных сил.

27 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что российские войска освободили города Димитров (украинское название Мирноград) Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Как отметил Путин, подобные успехи приближают к полному освобождению всей ДНР. При этом российский лидер поблагодарил ВС РФ за освобождение Гуляйполя.

Тогда же министерство обороны РФ информировало о контроле Купянска в Харьковской области силами подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Позднее в соцсетях разлетелся ролик из освобожденного Димитрова. Там дед Дед Мороз поднял вверх российский триколор. На это отреагировал военкор Александр Коц, написав в Telegram-канале: «Эпохальный кадр!».

Кроме этого, по заявлению Герасимова, вооруженные силы России освободили Степногорск в Запорожской области. Тогда же сообщалось об освобождении силами ВС РФ Артемовки в ДНР.

Начальник Генштаба РФ уточнил, что операция по установлению контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями продолжится. «Штурмовые подразделения группировки войск Днепр ведут наступательные действия на запорожском направлении, освободили населенный пункт Степногорск и завершают уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском», — сказал Герасимов.

Российские войска, по его данным, успешно справляются с поставленными задачами.

